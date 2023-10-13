مواطن صيني يطعن دبلوماسي إسرائيلي في السفارة ببكين

مصراوي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ موظف في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الصينية تعرض لعملية طعن وحالته مستقرة.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مقتل 6 من الأسرى في محافظة الشمال، في مكانين منفصلين و7 في محافظة غزة بين إسرائيليين وأجانب.

وتابعت كتائب القسام في بيان لها، مقتل الأسرى الإسرائيليين، في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الإسرائيلي.

,نقلت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مقرها الرئيسي إلى جنوب قطاع غزة، في أعقاب دعوة الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء شمال القطاع.

وأضافت الوكالة الأمريكية في منشور لها على موقع للتواصل الاجتماعي أن "أونروا نقلت مركز عملياتها المركزية وموظفيها الدوليين إلى الجنوب، لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين في غزة".

وتابعت الوكالة "نحث سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الأونروا، بما في ذلك المدارس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أمر في وقت سابق المدنيين بإخلاء شمال قطاع غزة والتوجه جنوبا.

ويعتقد مراقبون إن هجوما بريا من قبل إسرائيل ربما يكون وشيكا في قطاع غزة، في أعقاب الهجوم واسع النطاق من قبل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت "الأونروا" قد حثت في وقت سابق السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئها، بما في ذلك المدارس، طبقا لما ذكرته مديرة الاتصالات بالمنظمة، جولييت توما، في بيان منفصل.

وأضافت "إنها منشآت الأمم المتحدة. يجب حمايتها في جميع الأوقات ويجب ألا تتعرض لهجوم على الإطلاق، طبقا للقانون الإنساني الدولي".