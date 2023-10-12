طائرة وزير خارجية إيران تغير مسارها بعد استهداف إسرائيلي لمطار دمشق

(مصراوي)

غيرت طائرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وجهتها بعد أن كانت متجهة إلى لبنان عقب تفجيرات بمحيط مطار دمشق بسوريا، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "آر تي" الروسية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت قبل قليل لهجمات إسرائيلية استهدفت محيط مطاري دمشق وحلب.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم قصف مطاري دمشق وحلب، ردًا على إطلاق قذائف هاون أُطلقت من سوريا.

وكان السفير الإيراني في لبنان مجتبي أماني، أعلن في وقت سابق نية وزير الخارجية الإيراني زيارة بيروت ضمن جولة بالمنطقة على وقع الأحداث المستعرة في غزة.