Masrawy logo white

إعلان

مسؤول فلسطيني: عشرات المستوطنين يقتحمون موقعا أثريا شمال غرب نابلس

11:31 ص الثلاثاء 26 أبريل 2022
مسؤول فلسطيني: عشرات المستوطنين يقتحمون موقعا أثريا شمال غرب نابلس

المستوطنين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

رام الله- (د ب أ):

أفاد مسؤول فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، قوله إن "عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية من جيش الاحتلال".

وأضاف أن "عصابات المستوطنين تحاول فرض أمر واقع بالسيطرة على الموقع من خلال استهداف المواطنين وممتلكاتهم والاقتحامات المتكررة للمنطقة".

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
المستوطنين اقتحام موقع اثري الاحتلال الاسرائيلي

الخبر التالى:

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب على الحدود مع لبنان
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا