كورونا في أمريكا: 81 مليون إصابة و991 ألفًا و239 وفاة

واشنطن - (د ب أ)

استقرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة دون تغيير كبير مقارنة بنفس الفترة من يوم أمس السبت، لتصل إلى 81 مليون إصابة حتى الساعة 0150 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات أدنى من مستوى الزيادة اليومية بأقل من 1ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة عند 19ر9 مليون إصابة دون تغيير كبير عن نفس الفترة من اليوم السابق.

وشهدت مقاطعة كولومبيا زيادة بنسبة 4ر0% في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس ، ليصل الإجمالي إلى 141 ألفا و355 إصابة.