تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

عواصم عربية - (أ ش أ):

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم السبت، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 534 إصابة جديدة، كما تعافت 1000 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 547 ألفا و39 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1471 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 284 إصابة جديدة بإجمالي 891 ألفا و872 حالة، وشفاء 823 حالة بإجمالي 869 ألفا و315 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 وفاة عقب عدم تسجيل أية حالات وفاة في الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تقديم 18 ألفا و830 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24 مليونا و543 ألفا و498 جرعة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 218 إصابة جديدة، و3 وفيات، وتماثل 570 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و320 ألفا و126 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و170 حالة، والشفاء إلى مليونين و283 ألفا و537 حالة.

وأشارت الوزارة إلى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ عددهم 3 آلاف و175 شخصا، بإجمالي 10 ملايين و366 ألفا و597 شخصا.