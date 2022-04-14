تعديل في العقوبات الأوروبية يسمح لملاك طائرات أجانب ببيعها لروسيا

بروكسل - (د ب أ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن تعديلا جرى الأسبوع الماضي على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، قدم مسارا محتملا لبعض ممولي الطائرات لبيع طائرات عالقة في روسيا لشركات طيران تتولى تشغيلها الآن بدون تصريح.

وسيسمح الإجراء، الذي نشر يوم الجمعة الماضي، لحكومات الاتحاد الأوروبي بأن تمنح ترخيصا لكيانات في الدول الأعضاء لمواصلة تلقي مبالغ من شركات روسية بشأن ما يطلق عليه عقود إيجار مالية تم التوقيع عليها قبل يوم 26 فبراير الماضي. ويمكن نقل ملكية الطائرة بمجرد سداد قيمة التأجير.

ولم يتضح عدد الطائرات التي ينطبق عليها هذا الإعفاء، إذ أن هناك 500 طائرة أو نحو ذلك مملوكة لأجانب في روسيا، أو يمكن لملاكها تقديم طلب للاستفادة من هذا الإعفاء.

وتعمل معظم الطائرات بنظام التأجير، وهو هيكل مختلف، تقوم شركات طيران بموجبه بتأجير طائرات لفترة معينة ثم إعادتها للمالك بعد انقضاء أجل العقد.