اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين العنف الإسرائيلي المتصاعد في فلسطين

السعودية - (أ ش أ)

أعرب اتحاد الإذاعات الإسلامية عن بالغ الإدانة والاستنكار لما تشهده الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات القوات الإسرائيلية في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وما صاحبها من استخدام مفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين، بالإضافة إلى المواجهات ُالدامية مع المستوطنين واستخدامهم للقوة المفرطة، وذلك في انتهاك صارخ لحرمات شهر رمضان المبارك.

وفي بيان أعلنه عمرو الليثي المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية، أكد الاتحاد رفضه أي تحريض، بما في ذلك دعوات تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المعظم والتي لن تفضي سوى إلى تنامي التصعيد والعنف المتبادل وإفشال كافة الجهود والمحاولات الرامية لتهدئة الأوضاع.

كما أدان الاتحاد بشدة صدور قرار عن محكمة إسرائيلية يجيز لليهود أداء الصلوات التلمودية في باحات المسجد، مما يشكل استفزازا واضحا للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية فالمسجد الأقصى هو خط أحمر لا يجب أن تتجاوزه إسرائيل ولا تختبر رد الفعل الفلسطيني والإسلامي حياله.

ودعا الاتحاد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها والعمل بشكل عاجل على وقف هذه المخططات التي ستلقي بظلالها على السلم والأمن الدوليين والاستقرار العالمي وعدم إتباع سياسة الكيل بمكيالين والمحاباة لطرف على حساب الأخر.