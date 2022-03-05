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مجلس النواب اللبناني يقر تأجيل الانتخابات البلدية بسبب عدم الجهوزية المادية

08:28 ص السبت 05 مارس 2022
مجلس النواب اللبناني يقر تأجيل الانتخابات البلدية بسبب عدم الجهوزية المادية

مجلس النواب اللبناني

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(أ ش أ):

أقر مجلس الوزراء اللبناني تأجيل الانتخابات البلدية بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية، مقترحا إجراءها في 31 مايو من العام المقبل 2023، على أن يحال الاقتراح على مجلس النواب ليتخذ القرار المناسب.

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام بالوكالة ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بقصر الرئاسة ببعبدا الليلة الماضية برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأضاف أن المجلس قرر تأجيل نظر مقترح "الميجاسنتر" إلى الجلسة المقبلة، التي تم تحديدها يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا.

وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء العدل والثقافة والداخلية والمال والسياحة والاتصالات والتربية لتقديم تصور عن "الميجاسنتر" يبحث في الجلسة المقبلة، وهو المقترح الذي يسمح للبنانيين المقيمين خارج دوائرهم الانتخابية المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة بالداخل في 15 مايو المقبل.

هذا المحتوى من

Asha
مجلس النواب اللبناني انتخابات لبنان

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