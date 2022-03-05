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اليابان: كوريا الشمالية تجري تاسع تجربة صاروخية هذ العام

03:56 ص السبت 05 مارس 2022
اليابان: كوريا الشمالية تجري تاسع تجربة صاروخية هذ العام

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

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طوكيو - (د ب أ):

قالت الحكومة اليابانية في وقت مبكر اليوم السبت إن كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخية جديدة هي التاسعة هذا العام.

ويعتقد مجددا أن المقذوف هو صاروخ باليستي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية اطلقت مقذوفا مجهولا تجاه بحر الشرق، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عن الإطلاق- تاسع استعراض للقوة من جانب كوريا الشمالية هذا العام- في رسائل نصية أرسلتها للمراسلين. ولكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

ويأتي الاختبار قبل أربعة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة قيام كوريا الشمالية، التي أعلنت نفسها قوة نووية، بإجراء اختبارات على الصواريخ الباليستية، والتي يمكن لبعضها حمل رؤوس نووية.

وتعمل بيونج يانج على تصعيد التوترات بسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ منذ بداية هذا العام.

اليابان كوريا الشمالية صاروخ باليستي

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