الرئيس الألماني يعرب عن تعازيه لنظيره الإسرائيلي على خلفية موجة الهجمات

تل أبيب/برلين- (د ب أ):

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في اتصال هاتفي عن تعازيه لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج على خلفية موجة الهجمات الدامية التي تعرضت لها إسرائيل .

وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي اليوم الخميس أن شتاينماير أدان الهجمات في حديثه مع الرئيس الإسرائيلي، وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن الديوان الرئاسي بألمانيا اليوم أن الرئيس الألماني قال خلال محادثته الهاتفية أيضا إن الإرهاب الموجه ضد روسيا لا يمكن تبريره بأي شيء.

وشارك شتاينماير الرئيس الإسرائيلي الأمل في أن يتسنى لليهود والمسلمين والمسيحيين الاحتفال سويا بالأعياد الوشيكة في سلام، بحسب ديوان الرئاسة ببرلين.

يشار إلى أن 11 شخصا لقوا حتفهم في اسرائيل إثر ثلاثة هجمات خلال أسبوع واحد.