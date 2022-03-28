قطر تؤكد تطابق وجهات النظر مع مصر فيما يخص القضية الليبية

وكالات:

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن وجهة النظر القطرية تتطابق مع مصر فيما يخص القضية الليبية، ودعم المسار السياسي الليبي.

وقال وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي مع سامح شكري، إن "موقف دولة قطر متطابق في هذا الخصوص (القضية الليبية).. وندعم المسار السياسي في ليبيا وكافة مخرجات سواء الاتفاق السياسي في جنيف وباريس وصولا لانتخابات حرة ونزيهة في ليبيا".

وتابع "لا نريد رؤية أي شيء يحدث انقسام سياسي أو عسكري في ليبيا".

من جهته، أكد وزير الخارجية، سامح شكري أن موقف مصر ثابت في إطار اهتمامها بدعم المسار السياسي الليبي، والحفاظ على وحدة واستقرار وسيادة ليبيا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة الالتزام بالفترة الانتقالية وما تقضي به من خلال مقررات الشرعية الدولية، سواء مجلس الأمن وبيان برلين 1 و2 وباريس.

وأوضح أن "هناك أهمية للوصول لانتخابات حرة، وخروج القوات الأجنبية، والتعامل مع المرتزقة والميلشيات".

وتابع أنه "يظل تواصلنا مع كافة الأطراف لإزكاء التفاهم والتوصل لحلول سياسية بعيدا عن الصراع العسكري، وتعزيز المؤسسات الشرعية المجلس الرئاسي أو مجلس النواب، وصلاحياته في تحديد شخص رئيس الوزراء وتمكينه.. ونستمر في جهودنا بأن يتم الانتقال السلس السلمي تنفيذا لقرارات مجلس النواب في هذا الشأن".