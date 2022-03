هل أصيب وزير الدفاع الروسي بنوبة قلبية بعد توبيخ من بوتين؟

وكالات:

بدا وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، متوترًا ومتعبًا بعد ظهوره في إحدى المؤتمرات المتلفزة، وسط شائعات تدور حول إصابته بنوبة قلبية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وقالت الصحيفة البريطانية، إن "الكرملين" سعى إلى تبديد الشائعات التي تدور حول إصابة وزير الدفاع الروسي بنوبة قلبية.

وأوضحت أن الوزير الروسي، البالغ من العمر 66 عاما، بدا شاحب الوجه، وصوته غليظ، في الوقت الذي تحدث خلاله عن الحاجة لمزيد من الأموال للحرب في أوكرانيا.

ونشرت الصحيفة البريطانية مقطع فيديو، أشارت خلاله إلى مظاهر إرهاق وإعياء على الوزير الروسي.

