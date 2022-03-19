زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب شمال شرق اليابان

(أ ش أ):

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة بمقياس ريختر، أجزاء من محافظة "إيواتي" بشمال شرق اليابان في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وذكرت هيئة الأرصاد اليابانية - في بيان نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن الهزة الأرضية لم تنجم حتى الآن عن تهديدات بوقوع موجات مد عاتية "تسونامي"، كما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في المياه قبالة الساحل الشمالي للمحافظة على عمق 18 كيلومترا تحت قاع البحر، فيما وقع انقطاع في التيار الكهربائي في المحافظة؛ مما أثر على حوالي 2200 أسرة.

ويوم الأربعاء الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجة بمقياس ريختر شمال شرق اليابان؛ مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 180 آخرين، وقد تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتعطل النقل وتعليق المصانع.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إلى أنه من المرجح ألا يكون هناك صلة بين الزلزالين، لكن التفاصيل لا تزال غير معروفة حتى الآن.