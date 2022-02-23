جوتيريش يطالب موسكو بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة بالكامل

12:26 ص الأربعاء 23 فبراير 2022
جوتيريش يطالب موسكو بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة بالكامل

أنطونيو جوتيريش

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وكالات

‏‎طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء موسكو بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة بالكامل، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكان روسيا أعلنت اعترفاها بإقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا، وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات روسية هناك.

في المقابل فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على روسيا كرد فعل على خطوتها الأخيرة مؤكدين أن باب الدبلوماسية والحوار لا يزال مفتوحًا رغم الغزو الروسي لأوكرانيا، واعتبرت الخطوة الروسيو انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

أنطونيو جوتيريش ميثاق الأمم المتحدة روسيا موسكو أوكرانيا بوتين

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