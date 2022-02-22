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أهم بنود معاهدتي الصداقة بين روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك

02:47 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
أهم بنود معاهدتي الصداقة بين روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو-(أ ش أ):

وقعت روسيا مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين معاهدة صداقة وتعاون ومساعدة، وذلك فور الإعلان عن قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلالهما عن أوكرانيا.

ونصت بنود معاهدتي الصداقة بين روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك على: الدفاع المشترك، واتخاذ إجراءات مشتركة لحراسة حدود جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، وحق طرفي كل معاهدة في استخدام البنية التحتية العسكرية والقواعد العسكرية على أراضي بعضهما البعض.

كما نصت بنود المعاهدتين على: الاعتراف المتبادل بالوثائق الصادرة عن أجهزة السلطة في البلدين، واتخاذ روسيا إجراءات لدعم القطاع المالي والمصرفي في دونيتسك ولوجانسك، انطلاقا من أن الروبل الروسي يعتبر الوسيلة الأساسية للدفع والتعاملات المالية على أراضي الجمهوريتين، وعقد معاهدتي الصداقة لمدة 10 سنوات مع إمكانية تمديدهما تلقائيا.

هذا المحتوى من

Asha
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