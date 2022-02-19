سفير الصين بالقاهرة يعرب عن تقديره لمشاركة السيسي في افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية

09:20 م السبت 19 فبراير 2022
سفير الصين بالقاهرة يعرب عن تقديره لمشاركة السيسي في افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

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القاهرة - (أ ش أ):

أعرب سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، عن تقدير بلاده لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، مضيفًا أن الرئيس شي جين بينج أكد ضرورة تعزيز البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030، ودفع مشروعات التعاون بين البلدين مثل تطوير قناة السويس، وتنفيذ التعاون في مبادرات التنمية العالمي وكذلك دعم مصر في جهود مكافحة "كوفيد-19".

وشدد ليتشيانج، في تصريحات نقلتها سفارة الصين بالقاهرة، اليوم السبت، على ضرورة دعم التعاون الصيني-العربي، والصيني- الإفريقي بشكل مشترك، وتسريع بناء مجتمع صيني- عربي، وتعزيز "المشروعات التسعة" لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي لتحقيق الحصاد المبكر لأهداف تلك المشروعات.

وثمّن تصريحات الرئيس السيسي بشأن مبادرة الحزام والطريق التي أتاحت دفعة قوية للاقتصاد المصري، وأن مصر مستعدة لمواصلة المشاركة في المبادرة وتسريع تنميتها من خلال توسيع التعاون في مختلف المجالات مع الصين، موضحًا أن الشركات الصينية تتمتع بسمعة طيبة في مصر.

وقال السفير الصيني إنه لم تظهر حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، مضيفًا أن الرياضيين والمسئولين المهتمين أشادوا بالتنظيم الجيد لهذه البطولة.

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Asha
لياو ليتشيانج الصين السيسي الألعاب الأولمبية الشتوية

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