الكرملين يندد بـ"هستيريا أمريكية" بلغت ذروتها أثناء المحادثة بين بوتين وبايدن

09:36 م السبت 12 فبراير 2022
الكرملين يندد بـ"هستيريا أمريكية" بلغت ذروتها أثناء المحادثة بين بوتين وبايدن

مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف

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موسكو - (أ ش أ):

ندد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بـ"الهستيريا" الأمريكية، التي بلغت ذروتها، أثناء المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن اليوم.

وقال أوشاكوف في تصريح صحفي مساء اليوم السبت "استمرت المحادثة الهاتفية بين الرئيسين بوتين وبايدن لأكثر من ساعة بقليل"، مشيرا إلى أن هذه المحادثة جرت في جو من الهستيريا غير المسبوقة من قبل المسؤولين الأمريكيين حول الغزو الروسي المفترض لأوكرانيا.

وأضاف: "إن الرئيس الأمريكي بايدن، خلال المحادثة الهاتفية، أشار إلى عقوبات محتملة ضد روسيا في سياق الوضع المتوتر حول أوكرانيا، ولكن لم يكن هناك تأكيد على هذه المسألة".

من جهته، أشار البيت الأبيض الأمريكي - في بيان - إلى أن الرئيس بايدن حذر نظيره الروسي بوتين من أن واشنطن وحلفاءها لن يتوانوا عن الرد بشكل حازم وسريع إن أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا.

وأضاف البيت الأبيض "لقد أكد بايدن بوضوح أنه إذا أقدمت روسيا على المزيد من التوغل في أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بحزم وسيفرضون تكاليف سريعة وقاسية على موسكو".

ونقل البيان عن بايدن تشديده على أن أي تدخل روسي جديد في أوكرانيا سيؤدي إلى معاناة الناس على نطاق واسع وسيطعن بسمعة موسكو.

ولفت إلى أن بايدن أعرب لبوتين عن استعداد الولايات المتحدة الثابت للانخراط في الدبلوماسية بالتنسيق الكامل مع حلفائها وشركائها ومستعدة أيضا لسيناريوهات أخرى.

وجاءت المكالمة الهاتفية، التي استغرقت 62 دقيقة، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن إجلاء معظم دبلوماسييها وعسكرييها عن أوكرانيا بدعوى خطر تعرض هذا البلد لغزو روسي في أي لحظة.

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Asha
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