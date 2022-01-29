تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

عواصم عربية - (أ ش أ):

سجلت عدد من الدول العربية، اليوم السبت، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8170 إصابة جديدة و17 وفاة، و6289 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و197 ألفا و250 حالة، والوفيات إلى 13 ألفا و174 حالة، والشفاء إلى مليون و106 آلاف و177 حالة.

وأشارت إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و570 ألفا و229 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و197 ألفا و442 شخصا.

وفي السودان، سجلت وزارة الصحة 110 حالات إصابة جديدة، و11 وفاة، و35 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 57 ألفا و472 حالة، والوفيات إلى 3 آلاف و715 حالة، والشفاء إلى 45 ألفا و705 حالات.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و154 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى مليون و129 ألفا و140 حالة، كما تم تسجيل 28 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 15 ألفا و328 حالة، وتماثل 6 آلاف و866 حالة للشفاء ليصل الإجمالي إلى مليون و64 ألفا و199 حالة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 1742 إصابة جديدة، و10 وفيات، فيما تماثل 1090 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 249 ألفا و310 حالات، والوفيات إلى 6 آلاف و555 حالة، والشفاء إلى 166 ألفا و40 حالة.

وفي لبنان .. أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 7726 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 907824، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة.

وفي الكويت .. سجلت وزارة الصحة الكويتية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5808 إصابات جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19" ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 534062 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية ، في بيان، بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات المسجلة إلى 2494 حالة وفاة ، فيما تم تسجيل 5547 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين إلى 481137 حالة.

وفي مورتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا، و593 حالة شفاء ووفاة أربعة مصابين وذلك بعد اجراء 2639 فحصا .

واشارت الوزارة إلى أن إجمالي إصابات كورونا في موريتانيا بلغ 58 ألفا و123 حالة، في حين وصلت حالات الشفاء إلى 54 ألفا ، و83 حالة، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 949 حالة.