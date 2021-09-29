"التعليم" تصدر كتابًا دوريًا بشأن مواجهة كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تبذلها الدولة، استعدادًا لعام دراسي جديد آمن لأبنائنا الطلاب، والمعلمين، وكافة العاملين بالتربية والتعليم على مستوى الجمهورية، أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتاًبا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

وينص الكتاب الدوري على أنه في ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022 والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائي، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد، والتي تم تحميلها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.

كما ينص الكتاب الدوري على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

وأكد الكتاب الدوري على الالتزام بما جاء بالكتاب الدوري رقم (18) بتاريخ 17/ 8/ 2021، والكتاب الدورى رقم (27) بتاريخ 22/ 9/ 2021؛ بشأن متابعة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.​