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السودان: قوى سياسية تشرع في تأسيس ائتلاف موازٍ لـ"الحرية والتغيير"

10:20 ص الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
السودان: قوى سياسية تشرع في تأسيس ائتلاف موازٍ لـ"الحرية والتغيير"

السودان

الخرطوم- (د ب أ):

أعلن قيادي بارز في حركة العدل والمساواة السودانية عن بدء قوى سياسية وحركات مسلحة العمل لتأسيس ائتلاف جديد موازٍ لقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم).

وشاركت غالبية القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة التي كانت تعارض النظام السابق في تأسيس تحالف الحرية والتغيير الذي جرى تدشينه في ناير 2019، بالتوقيع على ميثاق طرحه "تجمع المهنيين السودانيين" الذي كان يقود حراك الشارع.

وبعد إزاحة نظام الرئيس السابق عمر البشير وتوقيع اتفاق سلام مع قوى الكفاح المسلح، ضربت الخلافات كيان الحرية والتغيير.

وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، سليمان صندل، في مقابلة مع صحيفة "سودان تربيون"، إن "قوى سياسية وحركات مسلحة بدأت العمل على تأسيس ائتلاف جديد".

وأشار إلى أن تأسيس هذا التحالف جاء بعد إصرار من وصفهم بـ "القوى الصغيرة المختطفة للحرية والتغيير" على ممارسة الإقصاء وتنفيذ رؤى أحادية.

وقال: "لم يكن أمامنا خيار آخر، خيارنا الآن طرح البديل الوطني الواسع الشامل، ونمضي في طرح خطتنا إلى الشعب السوداني".

السودان قوى الحرية والتغيير الحركات المسلحة عمر البشير الكفاح المسلح

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