شيخ الأزهر يزور العراق مطلع نوفمبر المقبل

بغداد- (د ب أ):

كشف شيخ الأزهر أحمد الطيب عن اعتزامه زيارة العراق في نوفمبر المقبل.

وقال شيخ الأزهر لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية الصادرة اليوم السبت إنه يعتزم زيارة العراق في شهر نوفمبر المقبل وتشمل مدن النجف وبغداد والموصل وأربيل.

وأضاف "أن العراق بلد عزيز على قلبي وأتمنى زيارته والتقى شعبه الكريم ؛لأن هناك مشتركات كثيرة بين العراق ومصر وهما قطبان مهمان في العالم الاسلامي".

على الصعيد نفسه، صرح سفير العراق لدى القاهرة أحمد نايف الدليمي للصحيفة "لقد اتفقنا مع مشيخة الأزهر على ترتيب زيارة شيخ الأزهر المهمة للعراق التي سيكون لها برنامج واسع وفقرات وفعاليات مهمة، تجرى الإستعدادات على قدم وساق لاستقبال شيخ الأزهر في العراق".

وأوضح أن الأزهر مهتم بدور العراق في القضاء على الإرهاب.