طالبان تكشف حقيقة وفاة نائب رئيس الوزراء الملا عبدالغني برادر

كابول - (د ب أ)

دحض أعضاء من حركة طالبان المسلحة شائعات تفيد بوفاة أحد قادتها الرئيسيين المُلا عبدالغني برادر الذي تم تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي فيما ترسخ الجماعة الأصولية سيطرتها على أفغانستان.

وكتب الناطق باسم طالبان محمد نعيم في تغريدة أن الشائعات التي تفيد بوفاته هي دعاية العدو وقال إن شيئا لم يحدث لبرادر.

وجاء في رسالة صوتية نسبت إلى برادر، "أنا خارج كابول في رحلة هذه الأيام وأنا بخير الحمدلله". ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من الرسالة الصوتية. ومن بين أشياء أخرى لايزال من غير الواضح متى وأين تم تسجيلها.

وفي الحكومة التي أعلنتها طالبان قبل نحو أسبوع، كان قد تعيين برادر الذي شغل منصب رئيس مفاوضات الحركة مع الولايات المتحدة، النائب الأول للقائم بأعمال رئيس الوزراء الجديد الملا محمد حسن أخوند.

كانت وسائل إعلام قد تكهنت أمس الأحد أن برادر قتل في نزاع داخلي.

انتشرت المعلومات بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الحركة المسلحة قد أبقت على وفاة مؤسسها وزعيمها الملا عمر سرا لعدة سنوات بعدما توفى في 2013.