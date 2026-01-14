الأردن ولبنان توقعان 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم

(د ب أ)

وقعت لبنان والأردن اليوم الأربعاء، على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المشترك بين لبنان والأردن في دورتها الثامنة برئاسة رئيسي حكومتي البلدين نواف سلام وجعفر حسان اليوم، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وتناولت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات التعاون الصناعي والتدريب المهني والتعاون التربوي وحماية المستهلك،وتبادل الخبرات الضريبية بين لبنان والأردن.

وشملت كذلك التعاون في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والنقل، والطرق والجسور والأبنية والإسكان والعطاءات بين حكومتي البلدين.

كما تضمنت الاتفاقيات مجالات التعاون الشبابي والإدارة المحلية (الشؤون البلدية)، والحماية المدنية والدفاع المدني بين وزارتي الداخلية في الأردن ولبنان.

وتطرقت أيضاً إلى التعاون في التنمية الاجتماعية والسياحة والإعلام، والضمان الاجتماعي ومجالات العمل، والكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة بين لبنان والأردن.

وتضمنت الاتفاقيات التعاون في حماية البيئة، والبروتوكولات الفنية لتشجيع الاستثمار، والتنسيق بين مجلس الخدمة المدنية اللبناني وهيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية.