السويد تنشر قواتها المسلحة في جرينلاند بطلب من الدنمارك

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وصول عناصر من الجيش السويدي إلى جرينلاند، وذلك بناءً على طلب من الدنمارك.

وقال رئيس الوزراء السويدي، في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن عدد من ضباط القوات المسلحة السويدية يصلون إلى جرينلاند اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء السويدي: "أن ضباطنا الذين سيصلون غرينلاند اليوم سيشاركون مع مجموعة من دول حليفة في التحضير لمراحل مقبلة من التمرين الدنماركي على عملية الصمود في القطب الشمالي".