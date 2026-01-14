إعلان

السويد تنشر قواتها المسلحة في جرينلاند بطلب من الدنمارك

كتب : مصراوي

07:51 م 14/01/2026

أولف كريسترسون رئيس الوزراء السويدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وصول عناصر من الجيش السويدي إلى جرينلاند، وذلك بناءً على طلب من الدنمارك.

وقال رئيس الوزراء السويدي، في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن عدد من ضباط القوات المسلحة السويدية يصلون إلى جرينلاند اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء السويدي: "أن ضباطنا الذين سيصلون غرينلاند اليوم سيشاركون مع مجموعة من دول حليفة في التحضير لمراحل مقبلة من التمرين الدنماركي على عملية الصمود في القطب الشمالي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الجيش السويدي جرينلاند الدنمارك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسؤول إسرائيلي: إذا هاجمتنا إيران فسنعمل على إسقاط نظام خامنئي
شئون عربية و دولية

مسؤول إسرائيلي: إذا هاجمتنا إيران فسنعمل على إسقاط نظام خامنئي
"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
شديد البرودة ورياح بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس غدًا الخميس
أخبار مصر

شديد البرودة ورياح بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس غدًا الخميس
"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران
شئون عربية و دولية

سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 1 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور