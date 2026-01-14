فرنسا تدرس تزويد إيران بإنترنت "يوتلسات" لكسر الحظر الحكومي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدرس "جميع الخيارات"، بما فيها إرسال محطات أقمار صناعية تابعة لشركة "يوتلسات" إلى إيران؛ لمساعدة المواطنين على تجاوز حظر الإنترنت الذي فرضته السلطات وسط حملة قمع دموية للاحتجاجات.

وأوضح بارو أمام مجلس النواب أن هذا الخيار مطروح للدراسة، في وقت تمتلك فيه "يوتلسات" المدعومة من فرنسا وبريطانيا مجموعة أقمار "ون ويب"، وهي المنافس الوحيد لـ "ستارلينك" في المدار الأرضي المنخفض.

ورغم رفض الشركة التعليق، أشار خبراء إلى تحديات تقنية؛ حيث أوضح المستشار كارلوس بلاسيدو أن محطات "ون ويب" أكبر حجما وأسهل في التشويش عليها مقارنة بـ "ستارلينك" التي يملك إيلون ماسك منها 9000 قمر مقابل 600 لـ"يوتلسات".

ويأتي التحرك الفرنسي في وقت أفاد فيه مستخدمون ومراقبون بتراجع خدمة "ستارلينك" داخل إيران.