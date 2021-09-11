مركبة الفضاء "برسيفيرانس" تجمع عينة ثانية من صخور المريخ

نيويورك- (د ب أ):

نجحت مركبة الفضاء "برسيفيرانس" في جمع عينة ثانية من صخور المريخ وأجرت تحليلا أوليا للعينة، حسبما قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الجمعة.

وكتبت ناسا بالنيابة عن المركبة التي تتحرك على ست عجلات إن العينيتين "من المرجح أن تكونا بركانيتين مع علامات على وجود أملاح يمكن أن تحمل فقاقيع لمياه قديمة".

وقال عالم المشروع كين فارلي إن العينتين "تكشفان إمكانية وجود بيئة مستدامة صالحة للسكن".

وتابع فارلي في بيان "إنه أمر مهم للغاية أن المياه كانت هناك لفترة طويلة".

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