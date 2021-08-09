بايدن يأمر بتوسيع العقوبات على المسؤولين البيلاروس

واشنطن - (د ب أ)

أصدر الرئيس الأمريكي (جو بايدن) أمرًا بتوسيع العقوبات المفروضة على المسؤولين في بيلاروسيا الذين يساعدون على قمع حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين بأن هذا الإجراء الذي اتخذه بايدن يعني توسيع نطاق أمر صدر في عام 2006، وتجميد الأصول المملوكة لمزيد من المسؤولين البيلاروس بحسب نسخة من الأمر الذي أصدره البيت الأبيض.

يذكر أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت عقوبات على عشرات المسؤولين البيلاروس في خطوة جاءت بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين ومع بريطانيا وكندا وتستهدف نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بعد إجباره طائرة ركاب على الهبوط في مينسك لاعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش.

وفي ذاك الوقت قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه التدابير التي تستهدف خصوصًا مستشارين قريبين من لوكاشينكو ومسؤولين كبارًا في وزارتي الداخلية والإعلام وكذلك في النظام القضائي وأجهزة الاستخبارات، هي رد على اعتراض الطائرة نهاية مايو بهدف اعتقال الصحفي المعارض وعلى "استمرار القمع في بيلاروسيا" وانتهاكات حقوق الإنسان.