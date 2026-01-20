الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال في القاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 رجال و7 سيدات (لـ6 منهم معلومات جنائية)، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وبصحبتهم 17 حدثًا من المعرضين للخطر، حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول. وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء