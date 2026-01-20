إعلان

الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال في القاهرة

كتب : علاء عمران

04:56 م 20/01/2026

الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال في القاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 رجال و7 سيدات (لـ6 منهم معلومات جنائية)، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وبصحبتهم 17 حدثًا من المعرضين للخطر، حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول. وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

أعمال التسول استغلال الاطفال في التسول مباحث رعاية الأحداث

