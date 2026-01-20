المفوضية الأوروبية تتعهد برد "صارم" على تهديدات ترامب

وكالات

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء بردّ "صارم" على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بشأن جرينلاند وزيادة التعرفات الجمركية.

وقالت "لاين" من على منصة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "نحن نعتبر الشعب الأمريكي ليس حليفا لنا فحسب، بل صديقا أيضا. أما دفعُنا إلى دوامة من التوتر فلن يفيد إلا الخصوم الذين نحن عازمون جميعا على ردعهم".

كما تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، العمل مع الولايات المتحدة على "تعزيز الأمن في القطب الشمالي".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، بزيادة كبيرة للاستثمارات الأوروبية في جرينلاند والعمل مع الولايات المتحدة على "تعزيز الأمن في القطب الشمالي".

وقالت لاين "نعمل على زيادة ضخمة في الاستثمارات الأوروبية في جرينلاند"، وذلك في كلمة ألقتها من منبر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من دون أن تذكر أي أرقام.

وأضافت "سنعمل بشكل وثيق مع جرينلاند والدنمارك لتحديد كيف يمكننا تقديم مزيد من الدعم للاقتصاد المحلي والبنى التحتية".