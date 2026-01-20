الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو مشغولات ذهبية من تاجر بقنا

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن الادعاء بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من تاجر بقنا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري، تلقى مركز شرطة قنا بلاغًا من تاجر مشغولات ذهبية ونجله (مصابان بجروح وكدمات متفرقة – مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا)، أفادا أنهما حال سيرهما بسيارتهما بدائرة المركز فوجئا بشخصين، أحدهما يحمل سلاحًا ناريًا، يعترضان طريقهما ويتعديان عليهما بالضرب محدثين إصاباتهما، في محاولة لسرقة السيارة، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك، فقاما بالإدّعاء بسرقة حقيبة تحتوي على كمية من المشغولات الذهبية (أكثر من 2 كيلو جرام) وهاتفين محمولين ولاذا بالفرار.

وباستكمال الفحص تبين عدم صحة ادعائهما، وأن سبب الواقعة خلافات مالية بين أحدهما وشخص آخر مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا. وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأنه استعان بعدد 5 أشخاص (تم ضبط 2 منهم وجارٍ ضبط باقي المتهمين) للإقدام على الواقعة.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين، أقرا بالاشتراك مع باقي المتهمين في استيقاف المجني عليهما والتعدي عليهما بالضرب، مستخدمين سلاحًا ناريًا (بندقية آلية) في محاولة لسرقة السيارة بالإكراه، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، فقاما بسرقة الهواتف المحمولة فقط وفرّوا هاربين، ونفوا الاستيلاء على الحقيبة المحتوية على المشغولات الذهبية، وتم ضبط الهاتفين المستولي عليهما بإرشادهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

