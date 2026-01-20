عادت مفاوضات برشلونة لضم المهاجم الشاب حمزة عبدالكريم، لتصدر المشهد مرة أخرى في الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن تعثر الصفقة وصرف نظر الفريق الكتالوني عن ضم اللاعب.

وكشفت صحيفة "سبورت الكتالونية" اليوم الثلاثاء، آخر مفاوضات برشلونة مع لاعب الأهلي، وأكدت أنه: "رغم كل ما يتردد عن تجميد المفاوضات بين برشلونة والأهلي، إلا أن كل المؤشرات تقول أنه سينضم لبرشلونة الرديف".

وأوضحت الصحيفة: " يظل حمزة عبدالكريم هدفاً رئيسياً لنادي البلوجرانا لتعزيز فريق الرديف، وذلك في ظل كثرة الإصابات في تشكيلة جوليانو بيليتي الهجومية، على الرغم من انضمام خواكين ديلجادو مؤخراً واستقراره الجيد في الفريق.

وأكدت: "على الرغم من أنباء فشل صفقة إعارة عبد الكريم ، إلا أن الواقع مختلف تمامًا، فالاتفاقية لا تزال سارية، ولا تنتظر سوى استكمال بعض الإجراءات الإدارية ، مثل تصريح العمل والتأشيرة، علاوة على ذلك، فقد تم حسم مسألة تمديد عقده، وسيجدد اللاعب عقده مع الأهلي لموسم إضافي.

واختتمت الصحيفة: "من المتوقع إتمام الاتفاقية في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، لذا من المنتظر أن ينضم حمزة عبد الكريم لرديف برشلونة نهاية يناير الجاري."

