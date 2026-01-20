إعلان

يعمل 12 ساعة يوميا.. بدء تشغيل مخبز المحافظة الكبير بسوق الجملة في المنصورة

كتب : رامي محمود

05:05 م 20/01/2026

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بدء التشغيل الفعلي لمخبز المحافظة الكبير بسوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، ابتداءا من يوم غد الأربعاء، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، أو لحين الانتهاء من حصة الدقيق المقررة للمخبز.

وأوضح المحافظ أن حصة الدقيق اليومية للمخبز تبلغ 60 شيكارة دقيق، يتم من خلالها إنتاج نحو 39 ألفًا و600 رغيف خبز، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين من الخبز المدعم وتخفيف العبء عنهم.

وشدد محافظ الدقهلية على أنه يمنع نهائيا صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع.

وكلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بالمتابعة المستمرة لعمل المخبز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود أي مخالفات في أعمال التشغيل بما يضمن النزاهة والشفافية في التعامل مع المواطنين دون تمييز، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

طارق مرزوق محافظ الدقهلية مدينة المنصورة وزارة التموين

