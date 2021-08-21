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الجيش اللبناني ينفذ تدريبا في المياه الإقليمية بالتنسيق مع "بحرية اليونيفيل"

08:26 م السبت 21 أغسطس 2021
الجيش اللبناني ينفذ تدريبا في المياه الإقليمية بالتنسيق مع "بحرية اليونيفيل"

الجيش اللبناني

بيروت - (أ ش أ):

أكد الجيش اللبناني أن وحدات من قواته نفذت تدريبا تكتكيا في المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

جاء ذلك في توضيح للجيش اللبناني لفيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي بلبنان تظهر فيه بوارج حربية أجنبيه ،بالقرب من سواحل العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح الجيش اللبناني أن البوارج التي ظهرت في مقاطع فيديو تشارك في هذه التدريبات.

هذا المحتوى من

الجيش اللبناني حرية اليونيفيل لأمم المتحدة

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