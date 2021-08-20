الرئيس اللبناني: انتهاك إسرائيل للسيادة يستوجب تحركا سريعا للأمم المتحدة

بيروت - (أ ش أ):

أكدت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونيسكا أن اختراق الطائرات الإسرائيلية مساء أمس الخميس للأجواء اللبنانية انتهاك جديد للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، مشددا على أن الانتهاك يستوجب تحركاً سريعاً للأمم المتحدة لضمان عدم تكراره ووضع حد له.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد طلبت صباح اليوم الجمعة، من مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللي تقديم شكوى تتعلق بالخروقات الإسرائيلية، كما دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروقات مجدداً واستعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ اعتداءاتها ضد الأراضي السورية.