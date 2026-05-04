مصر تدين استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز

كتب : وكالات

03:57 م 04/05/2026

استهداف ناقلة نفط إماراتية ارشيفية

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرضت له ناقلة تجارية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورها مضيق هرمز، واصفة إياه بالاعتداء السافر وغير المقبول.

وأكدت الخارجية، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، استنكارها الشديد لهذه التحركات التي تستهدف السفن المدنية وتعرقل حركة الملاحة في واحد من أهم الممرات المائية في العالم، مشددة على أن هذه الممارسات تمثل خروجا عن كافة الأعراف الدولية التي تحكم سلامة الممرات البحرية وتؤمن انسياب التجارة بين الدول.

حذّرت مصر من أن استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي التي تضمن حرية الملاحة العالمية.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن مثل هذه التصرفات لا تهدد أمن واستقرار المنطقة فحسب بل تمتد آثارها لتهدد أمن الطاقة العالمي وحرية حركة التجارة الدولية، مما يستوجب موقفا دوليا حازما لوقف هذه التجاوزات ومنع تكرار الهجمات التي تستهدف الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي.

وأعلنت مصر، تضامنها الكامل ووقوفها صفا واحدا إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كافة التدابير والإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها الوطنية.

وأكد البيان المصري، الرفض القاطع لأي محاولات تستهدف المساس بأمن واستقرار دول الخليج العربي، مشددا على أن أمن دولة الإمارات يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري في ظل الارتباط العضوي والوثيق بين أمن البلدين الشقيقين واستقرار المنطقة بأسرها.

