ماكرون يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط قتيل في جنوب البلاد.

وجاءت تصريحات ماكرون لدى وصوله إلى العاصمة الأرمينية يريفان للمشاركة في القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية، حيث أكد أن احترام وقف إطلاق النار يعد أمرا أساسيا، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يندرج ضمن التعهدات التي قدمها الطرفان.

وأوضح أن التمسك بهذا الاتفاق ضروري للحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله، إضافة إلى حماية السكان المدنيين من تداعيات التصعيد.

وفي الوقت ذاته، تتواصل العمليات الإسرائيلية في لبنان، حيث توجه إنذارات بإخلاء بعض البلدات، إلى جانب تنفيذ غارات تسفر عن سقوط ضحايا، فضلا عن عمليات تدمير وتفجير واسعة، خصوصا في المناطق الحدودية.