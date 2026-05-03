استشهد شاب فلسطيني، وأُصيب 4 مواطنين آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام واسعة لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك قُبيل لحظات من استقبال مولوده الجديد.

شهيد وجرحى في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان رسمي، اليوم الأحد، أوردته وكالة "وفا"، عن استشهاد الشاب البالغ من العمر 26 عاما، متأثرا بإصابته الحرجة في منطقة الرأس.

كما أكدت الوزارة، رصد أربع إصابات أخرى بينها إصابتان لطفلين وواحدة في منطقة الحوض وأخرى في الصدر.

مأساة إنسانية وعشرات الإصابات

كشفت مصادر طبية في نابلس، عن مأساة إنسانية رافقت استشهاد الشاب حيث تخضع زوجته حاليا لعملية جراحية في مستشفى رفيديا من أجل وضع مولودها في الوقت الذي فقد فيه والده حياته.

ومن جهتها، أشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن طواقمها تعاملت مع 40 إصابة بالاختناق نتيجة الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال، حيث جرى نقل عشر حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اقتحام المركز التجاري والمخيم

تمركزت دوريات الاحتلال التي اقتحمت المدينة عبر حاجز دير شرف في شارع عصيرة والمناطق المحيطة بها، حيث نفذت القوات عمليات مداهمة لعدد من المحال التجارية في مخيم العين وشارع سفيان بقلب المركز التجاري.

وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز والصوت بكثافة وسط ازدحام مروري وحركة نشطة للمتسوقين والمارة، مما تسبب في حالة من الذعر والارتباك بصفوف المدنيين في المنطقة.

ويأتي هذا العدوان الجديد ضمن سلسلة الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لمدن الضفة الغربية، التي تُسفر يوميا عن سقوط شهداء وجرحى بين المواطنين الفلسطينيين. ومع استمرار الاقتحامات وسط المدنيين واستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، تزداد معاناة أهالي نابلس، في وقت يواصل فيه الاحتلال سياسته العدوانية دون رادع.