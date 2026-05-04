أكد ميخائيل أوليانوف، المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن مقترح إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط لا يزال مدرجا على جدول الأعمال الدولي، مشيرا إلى احتمال طرح موسكو مبادرات جديدة في هذا الإطار.

وأوضح المسؤول الروسي أن العقبة الأساسية التي تعترض تنفيذ هذه الفكرة تتمثل في موقف إسرائيل، مؤكدا أن هذا الموقف يعيق التقدم نحو تحقيق هذا الهدف في المنطقة.

وفي مقابلة مع صحيفة إزفيستيا، شدد أوليانوف على أن فكرة إنشاء منطقة خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ستظل مطروحة دوليا إلى حين تنفيذها بشكل كامل، لافتا إلى أن بلاده قد تتقدم بمبادرات جديدة عند الحاجة لدفع هذا المسار.

وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك، فإن هذا الملف يُناقش منذ عقود على الساحة الدولية، حيث حظيت المبادرة بدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة عام 1974 بناء على مقترح قدمته إيران ومصر.