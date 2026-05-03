لقي طفل فلسطيني مصرعه، إثر استهدافه بشكل مباشر من قِبل طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة.

استهداف جوي يُودي بحياة طفل

أفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بأن المسيّرة أطلقت قنبلة باتجاه مجموعة من الأهالي في منطقة قيزان أبو رشوان، مما أدى إلى مقتل الطفل البالغ من العمر 15 عاما متأثرا بإصابته بشظايا قاتلة قبل أن يتمكن المسعفون من إيصاله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إصابات بين المدنيين في خان يونس

أدى الهجوم الجوي الأخير إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المواطنين الذين تُصادف وجودهم في موقع الاستهداف، حيث وُصفت إصاباتهم بـ"جروح متفاوتة".

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التوترات الميدانية التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان في المحافظات الجنوبية مما يُضاعف من معاناة العائلات النازحة والمقيمة في مناطق يفترض أنها بعيدة عن مراكز الاشتباكات المباشرة.

تصاعد حصيلة الضحايا منذ أكتوبر

سجلت الدوائر الصحية والجهات المختصة ارتفاعا ملحوظا في أعداد الضحايا منذ دخول تفاهمات وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 830 قتيلا وأكثر من 2000 مصاب.

وفي سياق متصل، تواصل فرق الإنقاذ جهودها المكثفة لانتشال الجثامين من تحت الركام، حيث تم انتشال مئات الضحايا من تحت الأنقاض في مختلف مناطق القطاع المنكوبة.