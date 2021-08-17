شؤون الحرمين تكثف جهودها لتواكب توافد المعتمرين من داخل المملكة وخارجها

السعودية - (أ ش أ)

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية هاني حسني حيدر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كثفت جهودها وبرامجها لتواكب عملية توافد المعتمرين من داخل المملكة وخارجها.

وأوضح حيدر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - أن وكالات الرئاسة بتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أعدت خططا محكمة، وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود لضمان سلامتهم، تسهيلا وتمكينا لهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأضاف أن الرئاسة تستقبل يوميا ما يصل إلى (60) ألف معتمر وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث تم تركيب ملصقات التباعد الجسدي بما تتناسب مع معايير أعداد المعتمرين، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتي سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة.