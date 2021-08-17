Masrawy logo white

شؤون الحرمين تكثف جهودها لتواكب توافد المعتمرين من داخل المملكة وخارجها

10:22 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
شؤون الحرمين تكثف جهودها لتواكب توافد المعتمرين من داخل المملكة وخارجها

شؤون الحرمين تكثف جهودها لتواكب توافد المعتمرين

السعودية - (أ ش أ)

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية هاني حسني حيدر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كثفت جهودها وبرامجها لتواكب عملية توافد المعتمرين من داخل المملكة وخارجها.

وأوضح حيدر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - أن وكالات الرئاسة بتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أعدت خططا محكمة، وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود لضمان سلامتهم، تسهيلا وتمكينا لهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأضاف أن الرئاسة تستقبل يوميا ما يصل إلى (60) ألف معتمر وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث تم تركيب ملصقات التباعد الجسدي بما تتناسب مع معايير أعداد المعتمرين، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتي سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة.

هذا المحتوى من

مناسك العمرة المعتمرين شؤون الحرمين السعودية

الخبر التالى:

قائد بالجيش الألماني في أفغانستان يقلل من آمال إجلاء موظفين محليين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
107

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

136

متعافون اليوم

285465

إجمالي الإصابات

16625

إجمالي الوفيات

234250

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. مروان حمدي يقود الزمالك لتأمين فارق الصدارة بهدف في دجلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا