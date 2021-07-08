منسقة أممية: التوصل لاتفاق حول سد النهضة ممكن وتجاوز الخلاف يتطلب عزيمة

كتب - محمد عطايا:

أكدت منسقة شؤون البيئة في الأمم المتحدة، إنجر أندرسن، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، بعد تعقد الأزمة مع إعلان أديس أبابا بدء الملء الثاني لخزان السد.

وقالت في كلمة أمام مجلس الأمن، إن "بناء سد النهضة قارب على الانتهاء"، لافتة إلى أن "السد احتجز حتى اللحظة 4.9 مليار متر مكعب من المياه".

وأضافت أن "حكومات مصر وإثيوبيا والسودان بذلت جهودا للتعاون في مجال المياه، ووقعوا على اتفاق لإعلان المبادئ في 2015".

وأوضحت أن "إعلان المبادئ كان نتاجا لسلسلة من الجهود التي جرت على مدار السنوات الماضية".

وتابعت أن "الأطراف الثلاثة أقرت بجهود رئيس الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى الاتفاق"، لافتة إلى أن "التقدم أحرز في مجال عدة، إلا أنه لم يتم التوصل للاتفاق على القضايا المحورية".