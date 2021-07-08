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بدء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي (بث مباشر)

09:07 م الخميس 08 يوليه 2021
بدء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي (بث مباشر)

اجتماع لمجلس الامن

وكالات:

بدأت منذ قليل، جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعد إعلان أديس أبابا بدء الملء الثاني.

وكانت مصر والسودان أعلنا رفضهما لقرار إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة.

وانتقدت مصر قرار إثيوبيا المضي قدماً في المرحلة الثانية من عملية ملء خزان سد النهضة، محذرة من مغبة تفاقم التوترات في المنطقة.

وقال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي إن القاهرة تلقت إخطاراً رسمياً من أديس أبابا بشأن البدء الفعلي في عملية الملء، التي ترفضها مصر بشدة.

كذلك تلقى السودان اخطاراً مماثلاً من إثيوبيا.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن أسفه لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة، بشكل أحادي، ودون اتفاق مع مصر والسودان.

مجلس الأمن سد النهضة اثيوبيا السودان مصر

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