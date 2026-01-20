وسط استمرار المعارك.. الجيش السوداني يقترب من فك حصار مدينة الدلنج

وكالات

فيما تتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، كشف مصدر عسكري سوداني لوسائل إعلام محلية، أن القوات المسلحة تقترب من فك حصار مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان.

وأكد شهود عيان، اليوم (الثلاثاء)، أن قوات من ميليشيا الدعم السريع هاجمت عدة قرى وبلدات في منطقة سوق قرية أم بركات بمحلية أمُ دم حاج أحمد، في ولاية شمال كردفان وسط البلاد، ونهبت القوة المهاجمة ممتلكات المواطنين وأطلقت الرصاص عليهم.

وحسب المصدر العسكري، فإن وحدات من الجيش مدعومة بالقوات المشتركة المساندة لها قامت بعمليات تمشيط لعدد من المناطق في محيط مدينة بارا ومناطق أم سوط والدانكوج بولاية شمال كردفان.

وأفاد، بأن الدفاعات الجوية في الأبيض عاصمة شمال كردفان تصدت صباحا لمسيرة تابعة للدعم حاولت استهداف عدة مواقع في المدينة.

وبالتزامن مع التطورات الميدانية، تستمر حركة النازحين من مدينة كادوقلي المحاصرة من قبل الحركة الشعبية بقيادة الحلو والدعم السريع نحو مدينة الرهد أبودكنة في ولاية شمال كردفان.

وكانت شبكة أطباء السودان، دعت المنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل لفك حصار المدينة بعد خروج 50% من القطاع الصحي من الخدمة وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

يذكر أن ميليشيا الدعم السريع كانت استولت على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، نهاية العام الماضي بعد حصار طويل، ثم حولت المعارك بشكل رئيسي إلى منطقة كردفان.

من جانبه، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأحد الماضي، عن قلقه من تكرار سيناريو الفاشر في مدن كردفان فيما يعيش السودانيون في أهوال وجحيم الحرب.

ويشكّل إقليم كردفان الشاسع والمعروف بالزراعة وتربية الماشية، موقعا استراتيجيا لحركة الوحدات العسكرية وعلى المستوى اللوجستي.