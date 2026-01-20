إعلان

وسط استمرار المعارك.. الجيش السوداني يقترب من فك حصار مدينة الدلنج

كتب : مصراوي

12:55 م 20/01/2026

الجيش السوداني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

فيما تتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، كشف مصدر عسكري سوداني لوسائل إعلام محلية، أن القوات المسلحة تقترب من فك حصار مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان.

وأكد شهود عيان، اليوم (الثلاثاء)، أن قوات من ميليشيا الدعم السريع هاجمت عدة قرى وبلدات في منطقة سوق قرية أم بركات بمحلية أمُ دم حاج أحمد، في ولاية شمال كردفان وسط البلاد، ونهبت القوة المهاجمة ممتلكات المواطنين وأطلقت الرصاص عليهم.

وحسب المصدر العسكري، فإن وحدات من الجيش مدعومة بالقوات المشتركة المساندة لها قامت بعمليات تمشيط لعدد من المناطق في محيط مدينة بارا ومناطق أم سوط والدانكوج بولاية شمال كردفان.

وأفاد، بأن الدفاعات الجوية في الأبيض عاصمة شمال كردفان تصدت صباحا لمسيرة تابعة للدعم حاولت استهداف عدة مواقع في المدينة.

وبالتزامن مع التطورات الميدانية، تستمر حركة النازحين من مدينة كادوقلي المحاصرة من قبل الحركة الشعبية بقيادة الحلو والدعم السريع نحو مدينة الرهد أبودكنة في ولاية شمال كردفان.

وكانت شبكة أطباء السودان، دعت المنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل لفك حصار المدينة بعد خروج 50% من القطاع الصحي من الخدمة وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

يذكر أن ميليشيا الدعم السريع كانت استولت على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، نهاية العام الماضي بعد حصار طويل، ثم حولت المعارك بشكل رئيسي إلى منطقة كردفان.

من جانبه، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأحد الماضي، عن قلقه من تكرار سيناريو الفاشر في مدن كردفان فيما يعيش السودانيون في أهوال وجحيم الحرب.

ويشكّل إقليم كردفان الشاسع والمعروف بالزراعة وتربية الماشية، موقعا استراتيجيا لحركة الوحدات العسكرية وعلى المستوى اللوجستي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش السوداني فك حصار مدينة الدلنج ميليشيا الدعم السريع مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟
اقتصاد

بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات
خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين
اقتصاد

خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين
"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها
زووم

"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها
اتصال هاتفي بين وزيري رياضة مصر والمغرب لتهدئة الأجواء بين الجماهير- تفاصيل
رياضة محلية

اتصال هاتفي بين وزيري رياضة مصر والمغرب لتهدئة الأجواء بين الجماهير- تفاصيل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع