وفاة 3 أشخاص بسبب الفيضانات بشرق تونس

كتب : مصراوي

01:35 م 20/01/2026

فيضانات - ارشيفية

تونس- (د ب أ)

أعلنت الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، وفاة ثلاثة أشخاص بسبب السيول في معتمدية المكنين بولاية المنستير شرق تونس مع استمرار هطول أمطار هائلة منذ أمس الاثنين.

وجرفت السيول امرأة فيما داهمت المياه منزل امرأة أخرى، مسنة، تعيش بمفردها وعثر لاحقا على جثة رجل طافية في بحيرة بالجهة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وغمرت مياه الأمطار بالكامل طرقات وسط العاصمة وعدة أحياء سكنية قريبة بالضاحية الشمالية، وفق ما عاينه مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأظهرت مقاطع فيديو في نشرات الأخبار أوضاعا مشابهة في مدن واقعة بشمال شرق البلاد بولاية نابل وفي ولاية المنستير على الساحل الشرقي، تعاني أغلبها من بنية تحتية محدودة.

كما تعطلت حركة السير في عدة مناطق وتقطعت السبل بسيارات ظلت عالقة في الطرقات منذ ليل الاثنين، مع ارتفاع منسوب المياه في الأدوية، فيما تكافح وحدات الحماية المدنية لشفط المياه من الأحياء المتضررة.

وأعلنت شركة السكك الحديدية عن اضطرابات في سفرات القطارات بين المدن منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وأوقفت السلطات الدروس في المدارس ومؤسسات التكوين والجامعات بولايات تونس ونابل والمنستير وبنزرت وطالبت السكان بملازمة بيوتهم وعدم المجازفة بالتنقل.

وجرى رفع مستوى المخاطر إلى "درجة إنذار شديدة"، وهي القصوى، في ولاية تونس والمناطق المحيطة بها وفي ولايتي نابل والمنستير.

كما وضعت ولايات سوسة وزغوان وبنزرت والمهدية تحت "درجة إنذار كبيرة".

وتعد مثل هذه العواصف نادرة الحدوث في تونس التي تعاني منذ سنوات من جفاف وشح في مخزون المياه بالسدود.

وتصنف تونس من بين الدول الأكثر تضررا من تأثيرات تقلبات المناخ الناتجة عن الاحتباس الحراري في منطقة حوض البحر المتوسط.

الحماية المدنية الفيضانات تونس السيول هطول أمطار

