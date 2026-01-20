دافوس 2026.. ترامب يرفع سقف الطموحات والعدوانية السياسية

مصراوي

سيغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دافوس اليوم الثلاثاء، وهو يشعر بثقة أكبر من أي وقت مضى في قدرته على تشكيل الأحداث العالمية، وأكثر استعدادًا لمواجهة وانتقاد أي شخص يقف في طريقه.

في الأسابيع الأخيرة، أظهر ترامب أنه لم يعد مكتفيًا بالسيطرة على الولايات المتحدة والأحداث الإعلامية فحسب — بل يريد السيطرة على العالم، ويتوجه ترامب إلى سويسرا بعد أن هدد بفرض رسوم جمركية على الدنمارك وسبعة حلفاء آخرين في الناتو — جميعهم أرسلوا وحدات صغيرة من القوات إلى غرينلاند — إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتسليم الجزيرة للولايات المتحدة بحلول 1 فبراير.

خلال تواجده في دافوس، سيعلن أنه سيوسّع نطاق "مجلس السلام" الخاص به لغزة ليشمل خارج القطاع، فيما يراه بعض الحلفاء المذعورين محاولة لإنشاء مجلس أمني منافس للأمم المتحدة — مع احتفاظ ترامب بالحق في الفيتو الوحيد.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع أكسيوس: "مجلس السلام لن يقتصر على غزة. إنه مجلس سلام حول العالم".

وأضاف: "يركز الرئيس على نصف الكرة الغربي أولًا، لكنه يضع عينه على العالم. لا أقول إنه مهووس بالهيمنة العالمية، إنه أولًا لأجل أمريكا. وأمريكا لا تزال زعيمة العالم".

ويقول مستشارو ترامب إنه شعر بالجرأة بشكل خاص بعد الاستيلاء السريع على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقال أحد كبار المستشارين: "نحن نحبس أنفاسنا، لكنه بلا شك منح الرئيس مزيدًا من الحرية لممارسة النفوذ حول العالم".

خلال الليل، نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ميمات لنفسه تدعي ملكية جرينلاند وكندا، ورسائل نصية خاصة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمين عام الناتو مارك روته، ورسائل جديدة حول سبب وجوب امتلاك الولايات المتحدة لجرينلاند.

وقال ترامب للصحفيين: "الرسالة في دافوس هي مدى روعة أداء بلدنا".

وحتى وقت قريب، كان الحلفاء الأمريكيون يتوقعون أن تكون مساهمات ترامب الرئيسية في دافوس إعلان مجلس غزة وتوقيع صفقة إعادة إعمار لأوكرانيا.

لكنهم وجدوا أنفسهم في سباق قبل وصوله، يناقشون كيفية احتواء أزمة جرينلاند التي تهدد بتفكك حلف الناتو. وقال مسؤول أوكراني لموقع أكسيوس: "اضطر الأوروبيون إلى تمزيق ملاحظاتهم حول أوكرانيا وكتابة أخرى عن جرينلاند".

وضع ترامب نغمة الأسبوع عندما أرسل رسالة نصية إلى رئيس وزراء النرويج يقول فيها إنه لن يركز على السلام بعد الآن لأنه لم يحصل على جائزة نوبل. لاحقًا، وضعت الولايات المتحدة المذكرة على ورق رسمي وأرسلتها لسفراء الناتو، وفقًا لتقرير PBS أولًا.

وقال مسؤول نرويجي رفيع المستوى إن أوسلو كانت تنوي الحفاظ على خصوصية تبادل الرسائل، وفوجئت بنشر ترامب لها مع دول أخرى.

ويشير الأوروبيون إلى استعدادهم للرد، ما يمهد لأسبوع محتمل شديد التوتر في جبال الألب السويسرية. وتدرس دول الاتحاد الأوروبي حزمة كبيرة من الرسوم الانتقامية. وفي الوقت نفسه، ترسل الدنمارك قوات إضافية إلى جرينلاند.

وفي اليوم الأول من دافوس، أعرب بعض المشاركين عن شكوكهم في قدرة الأوروبيين على مواجهة ترامب بقوة مقابل قوة. وقال أحد المشاركين الأمريكيين المخضرمين ساخرًا: "نا أقلّل من صلابة الأوروبيين".

وفي عدة جلسات قبل وصول ترامب — لم يكن لأي منها علاقة بالأمن القطبي — أُبدت تعليقات وضحكات متوترة حول احتمال غزو أمريكي.

دفع نزاع جرينلاند جانبًا الخطط لاستخدام أسبوع دافوس للتوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا والقوى الأوروبية بشأن الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار.

وقال مسؤول أوكراني، إن خطة توقيع القادة على "خطة الازدهار" ألغيت. ونفى مسؤول أمريكي تحديد أي موعد وقال إن الخطة لا تزال بحاجة لبعض العمل.

لا يزال ترامب يخطط للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدة قادة أوروبيين، لكن المسؤول الأمريكي حذر من عدم توقع أي اختراقات.

وفي الوقت نفسه، يخطط مبعوثا ترامب ستيف ويتكوف وجارد كوشنر للقاء المبعوث الروسي كيريل دميترييف في دافوس يوم الثلاثاء لمناقشة أوكرانيا.

وأشاد دميترييف ومسؤولون آخرون من الكرملين يوم الإثنين، بجهود ترامب بشأن جرينلاند. وقالت موسكو أيضًا إن ترامب دعا الرئيس فلاديمير بوتين للانضمام إلى مجلس السلام.

ويخطط ترامب لاستضافة حدث يوم الخميس لإطلاق المجلس، الذي سيرأسه، والمخصص رسميًا للإشراف على إعادة إعمار غزة.لكن ميثاق المجلس الذي أعده البيت الأبيض يمنح ترامب حق الفيتو على جميع القرارات.

وقال مسؤول أوروبي رفيع: "هذا ليس ما توقعناه في شرم الشيخ"، في إشارة إلى القمة التي انعقدت في مصر بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت فرنسا أنها لن تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى المجلس في هذه المرحلة، وأبدت عدة دول أوروبية أخرى شكوكًا كبيرة. ومع ذلك، وافقت دول من بينها المغرب وقطر وإندونيسيا على المشاركة.

وقال المسؤول الأمريكي إن ترامب وجه الدعوة لـ 58 قائدًا إجمالًا.

وقال ترامب للصحفيين إن "لا أحد يريد" ماكرون على أي حال "لأنه سيغادر منصبه قريبًا جدًا". وتوقع أن ينضم الرئيس الفرنسي بمجرد "أن أفرض 20% رسومًا على نبيذه وشمبانياه… لكنه ليس مضطرًا".

بعد ساعات، نشر رسائل نصية خاصة يبدو أنها من ماكرون، قال فيها الرئيس الفرنسي: "نحن متفقون تمامًا بشأن سوريا. يمكننا أن نحقق أشياء عظيمة بشأن إيران. لا أفهم ما الذي تفعله بشأن جرينلاند".

وفي الرسائل، اقترح ماكرون قمة قادة مجموعة السبع في باريس يوم الخميس بعد دافوس، "مع الأوكرانيين و الدنماركيين والسوريين والروس على الهامش". وأضاف: "دعونا نتناول العشاء معًا في باريس قبل عودتك إلى الولايات المتحدة".

بعد ذلك، قال ترامب إنه اتفق على "اجتماع الأطراف المختلفة" بشأن جرينلاند في دافوس خلال مكالمة "جيدة جدًا" مع روته. وأضاف رسالة نصية مجاملة أشاد فيها روته بقيادة ترامب وقال إنه "ملتزم بإيجاد طريق للمضي قدمًا بشأن جرينلاند".

وأشار ترامب لاحقًا إلى احتمال تخفيف تهديده بالرسوم الجمركية عندما قال للصحفيين إن الدول التي يهددها بالرسوم أرسلت فقط "عددًا قليلًا من الأشخاص" إلى جرينلاند.

لكن لاحقًا كتب على منصة Truth Social أنه "لا رجوع عن ذلك"، ونشر صورة له وهو يزرع العلم الأمريكي في جرينلاند، وسخر من المملكة المتحدة بسبب "تخطيطها للتخلي عن" إحدى أراضيها الخارجية، دييجو جارسيا.

وكتب ترامب: إن هذا "تصرف غبي للغاية" هو "آخر سبب طويل جدًا من أسباب الأمن القومي التي تجعل جرينلاند يجب أن تُستحوذ عليها".

واقترح المسؤول الأمريكي رفيع المستوى أن على المشاركين في تجمع النخبة العالمي السنوي الاستعداد لتلقي إهانات عندما يتحدث ترامب على المنصة يوم الأربعاء.

وقال المسؤول: "تمامًا كما ذهب إلى الأمم المتحدة وقال: 'أنتم تفرضون الكثير من الرسوم، تحتلون الكثير من العقارات، ولا تفعلون شيئًا حقًا'، من المحتمل أن يقول الشيء نفسه عن بعض المشاركين في دافوس".

وأضاف: "يعتقد أنه حل كل هذه النزاعات — ونعم، بعضها يتراجع — دون الأمم المتحدة. دون أي مساعدة حقيقية منهم".

أما بالنسبة لمجلس السلام، قال المسؤول: "أظن أنه سيستنتج أنه نقيض للأمم المتحدة. لكنك لا تعرف أبدًا ما ستحصل عليه من خطاب دونالد ترامب حتى يلقيه".