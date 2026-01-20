إعلان

إلغاء حبس الفنان فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل

كتب : أحمد عادل

02:00 م 20/01/2026

مها احمد وفادي خفاجة

قضت محكمة الاستئناف المختصة، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان فادي خفاجة على حكم حبسه ستة أشهر في القضية المتهم فيها بسب وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد، وقضت مجددًا بإلغاء حكم الحبس الصادر بحقه.

وكان دفاع فادي خفاجة قد تقدم باستئناف على حكم حبسه ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل.

وسبق أن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة فادي خفاجة بالحبس ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بعد إدانته باستخدام عبارات وُصفت بأنها تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار وطعنًا في الأعراض، عبر مقاطع مصورة ومنشورات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان كل من الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد قد تقدما ببلاغين إلى مديرية أمن الجيزة، أرفقا بهما مقاطع مصورة ومنشورات قالا إنها تضمنت عبارات مسيئة وتشهيرًا متعمدًا بحقهما، لتباشر النيابة العامة التحقيقات التي انتهت إلى قرار إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية.

