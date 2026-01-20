إعلان

الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى أفغانستان بعد هجوم كابول

كتب : مصراوي

02:04 م 20/01/2026

الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى أفغانستان بعد هجو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كابول- (د ب أ)

حثت الصين مواطنيها على تجنب السفر إلى أفغانستان، بعد وقوع انفجار دموي في مطعم صيني بوسط العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء أن السفارة الصينية في كابول حذرت من أن الوضع الأمني في أفغانستان مازال هشا في أعقاب انفجار دموي في مطعم بالعاصمة الأفغانية.

وحثت السفارة مجددا في بيانها المواطنين على تجنب السفر إلى أفغانستان والالتزام بالحذر إذا كانوا متواجدين بالفعل هناك.

ويشار إلى أن الهجمات التي تستهدف الأجانب تصاعدت منذ عودة طالبان إلى الحكم عام 2021، مما أثار مخاوف بين الدبلوماسيين والمستثمرين.

وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بحياة صيني وستة أفغان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصين أفغانستان انفجار هجوم كابول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
بدائل طبيعية للمكملات.. 5 أطعمة غنية بفيتامين د
نصائح طبية

بدائل طبيعية للمكملات.. 5 أطعمة غنية بفيتامين د
والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة
زووم

والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة
الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة
أخبار

الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة
بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب
زووم

بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع