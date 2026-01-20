إعلان

رئيس الوزراء الأرميني يقبل دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام بشأن غزة

كتب : مصراوي

01:23 م 20/01/2026

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يريفان- (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الأرمينية اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام المعني بقطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم باشينيان، نازلي باجداساريان، في بيان نقلته وكالة أنباء أرمن برس الرسمية إن رئيس الوزراء تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام كعضو مؤسس وقبلها.

وتابعت: "قبل رئيس الوزراء باشينيان الاقتراح بسرور وشعور بالمسؤولية، مؤكداً التزام أرمينيا بتعزيز السلام".

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني رئيس الوزراء الأرميني يقبل دعوة ترامب مجلس السلام بشأن غزة رئيس الوزراء الأرميني ينضم لمجلس السلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بدم بارد وإدراك كامل.. ننشر نص تقرير الطب النفسي في "جريمة المنشار"
أخبار المحافظات

بدم بارد وإدراك كامل.. ننشر نص تقرير الطب النفسي في "جريمة المنشار"
تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)
زووم

إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)
بدائل طبيعية للمكملات.. 5 أطعمة غنية بفيتامين د
نصائح طبية

بدائل طبيعية للمكملات.. 5 أطعمة غنية بفيتامين د
إلغاء حبس الفنان فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل
حوادث وقضايا

إلغاء حبس الفنان فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع