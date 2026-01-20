رئيس الوزراء الأرميني يقبل دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام بشأن غزة

يريفان- (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الأرمينية اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام المعني بقطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم باشينيان، نازلي باجداساريان، في بيان نقلته وكالة أنباء أرمن برس الرسمية إن رئيس الوزراء تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام كعضو مؤسس وقبلها.

وتابعت: "قبل رئيس الوزراء باشينيان الاقتراح بسرور وشعور بالمسؤولية، مؤكداً التزام أرمينيا بتعزيز السلام".