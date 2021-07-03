روسيا تشهد ارتفاعًا كبيرًا في وفيات كورونا

موسكو - (د ب أ)

أعلن فريق إدارة الأزمات في موسكو اليوم السبت أن روسيا سجلت ارتفاعًا يوميًا جديدًا في عدد الوفيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، حيث توفي 697 مريضًا بسبب الفيروس.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة المسجلة إلى 24 ألفا و439 إصابة، وهو أعلى رقم منذ 16 يناير.

يشار إلى أن السلالة المتحورة "دلتا" شديدة العدوى والخطيرة متفشية في أكبر بلد على وجه الأرض من حيث المساحة السطحية.

وتتأثر العاصمة الروسية موسكو ومدينة سان بطرسبرج السياحية بشكل خاص.

وفى موسكو، تم تسجيل 116 حالة وفاة و 7446 اصابة جديدة، وفقا لارقام اليوم السبت، بينما فى سان بطرسبرج، تم تسجيل 110 وفيات و 1733 حالة إصابة جديدة . ومن المتوقع أيضا أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا إلى مستويات عالية يومية جديدة.