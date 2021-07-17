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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:25 ص السبت 17 يوليه 2021
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول- (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، إلا أن السلطات تدرس فرض قواعد أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي خارج العاصمة سول في ظل تصاعد الاصابات في محتلف أنحاء البلاد وزيادة المخاوف بشأن السلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 1455 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 1404 إصابات محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 176 ألفا و500 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكانت كوريا الجنوية قد سجلت أمس 1536 إصابة جديدة، أقل قليلا من الرقم القياسي البالغ 1615 إصابة المسجل يوم الأربعاء الماضي. وتسجل كوريا الجنوبية أكثر من ألف إصابة منذ 7 يوليو الجاري.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية سلالة دلتا التباعد الاجتماعي

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